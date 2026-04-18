Oggi alle 17:30, la Cimas Volley Urbania affronta in trasferta la squadra di Filottrano per una partita del campionato di Serie B2 femminile. La squadra di casa cerca punti per mantenere la posizione in classifica, mentre il team ospite punta a ottenere una vittoria che potrebbe avvicinare la salvezza. La sfida si svolge sul campo di Filottrano, con le atlete pronte a scendere in campo.

Serie B2 volley femminile. Qui Urbania. La Cimas Volley Urbania oggi alle 17:30 sarà di scena a Filottrano contro Lardini. Partita sicuramente complicata per le durantine che hanno urgente bisogno di punti salvezza, ma la Lardini sta vivendo un momento molto positivo ed è lanciatissima per assicurarsi un posto per i playoff. "Veniamo dalla bella vittoria contro Collemarino dell’ ultimo turno che ha spezzato una lunga serie di risultati negativi – dice il vice presidente urbaniese Loris Violini –. Filottrano sta disputando un finale di stagione impressionante anche perché ha una rosa di giocatrici di assoluta qualità. Ma noi dobbiamo giocare con determinazione e grinta cercando di fare tutto il possibile per portare a casa anche un singolo punto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley serie B2 femminile. Team 80, serve la gara perfetta. Cimas a caccia di punti salvezza

Notizie correlate

Volley serie B2 femminile. Cimas e Team 80 Gabicce, c’è il fattore campoIn serie B2 femminile la Cimas oggi affronta alle 18 in casa la Fail Group Marsciano: "Siamo a pari punti – dice il dirigente Loris Violini – a quota...

Leggi anche: Volley B2 femminile: Team 80 Gabicce a Ozzano per rifarsi. La Cimas Urbania nella bolgia di Tortoreto

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Gli impegni della serie B2 femminile; Volley B2/F – Alba a Luino per blindare il terzo posto. Libellula a Moncalieri nella sfida più dura; Serie B2, la Dolcos Cabiate sfida la capolista Noventa: Servirà una grande prova, siamo pronte; Volley B2/F - Alba a Luino per blindare il terzo posto. Libellula a Moncalieri nella sfida più dura.

Pallavolo, B2 Femminile: domani scontro al vertice tra Orlandina Volley e GelaL'attesa è finita per gli appassionati di pallavolo siciliana. Domani pomeriggio alle ore 18:00 il PalaValenti di Capo d'Orlando sarà ... 98zero.com

Volley B1 e B2 femminile in campoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net

ZHU TING, ALL POINTS GAME 1 & 2 Rivedetevi i punti messi a segno nelle Gare 1 & 2 delle Finali Scudetto Serie A1 Tigotà da Zhu Ting, schiacciatrice della Prosecco DOC A.Carraro Imoco Volley Conegliano Domenica 19 Aprile Gara-3 Finali Scudet facebook