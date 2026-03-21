Dominik Paris si è imposto nella discesa di Kvitfjell, valida come prima prova delle Finali di Coppa del Mondo, segnando la sua quinta vittoria in carriera in questa gara. La gara si è svolta in Norvegia, con Paris che ha concluso con il miglior tempo, anche se ha dichiarato che non si è trattato della sua prestazione perfetta.

KVITFJELL (NORVEGIA) – Dominik Paris domina per la quinta volta in carriera la discesa di Kvitfjell (Norvegia) che ha aperto le Finali di Coppa del Mondo. Per il trentaseienne della Val d’Ultimo si tratta del primo successo stagionale, il 25esimo complessivo della carriera, il ventesimo in discesa. E sette di questi, hanno preso forma proprio nella località sede dei Giochi Olimpici del 1994. Più lontani tutti gli altri, a cominciare da Vincent Kriechmayr, terzo a 0"60 per completare il podio di giornata. A seguire, la quarta piazza è di Alexis Monney che paga 0"66 a Domme, con Miha Hrobat quinto a 0"86. Benjamin Alliod chiude la propria stagione con l’ottavo posto: il valdostano è a 1"12, con Florian Schieder che è decimo a 1"27, seguito a 1"31 dal vicecampione olimpico Giovanni Franzoni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sci, coppa del mondo: Paris domina la discesa di Kvitfjell. “Ma non è stata la gara perfetta”

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