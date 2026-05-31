Un incidente tra due auto a Grantorto ha provocato quattro feriti e il ribaltamento di un veicolo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre una persona rimasta incastrata, utilizzando attrezzature di sollevamento e taglio. Altri tre conducenti sono rimasti coinvolti nello scontro e sono stati trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine.

? Punti chiave Come sono riusciti i Vigili del Fuoco a liberare l'incastrato?. Chi sono le altre tre persone coinvolte nello scontro?. Perché la dinamica suggerisce un errore di precedenza o velocità?. Come influirà questo incidente sulla viabilità di via Martiri della Libertà?.? In Breve Sette persone coinvolte tra occupanti dei mezzi e passanti in via Martiri della Libertà.. Vigili del Fuoco di Cittadella hanno estratto un ferito dalle lamiere dell'auto ribaltata.. Viabilità interrotta per oltre due ore nella zona dell'alta padovana.. Indagini dei Carabinieri su mancata precedenza o velocità eccessiva tra i due conducenti.. Scontro violento in via Martiri della Libertà a Grantorto: quattro feriti e un’auto ribaltata alle 14 di oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grantorto, violento scontro tra auto: 4 feriti e un veicolo ribaltato

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