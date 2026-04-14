Stagno violento scontro in via Piemonte | furgone ribaltato e 2 feriti

Nel pomeriggio di martedì 14 aprile, alle 17:40, via Piemonte a Stagno è stata teatro di un incidente tra un furgone e un’auto. L’impatto ha causato il ribaltamento del veicolo, mentre due persone sono rimaste ferite e portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro.

Un violento impatto ha scosso la tranquillità di via Piemonte nel pomeriggio di questo martedì 14 aprile, intorno alle 17:40, quando un furgone si è ribaltato dopo uno scontro con un’auto nella zona di Stagno. Il sinistro ha coinvolto due persone che, sebbene non abbiano riportato lesioni gravi, sono state requisite dai sanitari e trasferite in ospedale per sottoporle a controlli medici necessari. L’intervento dei soccorsi e la dinamica del ribaltamento. Le squadre di emergenza sono precipitate sul luogo dell’incidente con estrema rapidità per gestire la situazione critica causata dal veicolo commerciale, finito al centro della carreggiata dopo l’urto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stagno, violento scontro in via Piemonte: furgone ribaltato e 2 feriti Paura a Stagno, furgone ribaltato dopo lo scontro con un'auto: due feriti in ospedaleAttimi di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, a Stagno, dove intorno alle 17. Leggi anche: Violento scontro tra un'auto e un furgone: due feriti