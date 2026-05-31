Una grandinata intensa ha colpito il Bresciano, danneggiando numerosi campi e strutture agricole. Le coltivazioni sono state compromesse e alcune aziende si trovano in difficoltà. Non ci sono ancora stime ufficiali sui danni. Nessuna persona è rimasta ferita. La zona si trova ora sotto osservazione per eventuali ulteriori eventi meteorologici. La situazione rimane critica nelle aree colpite dalla grandine.

Dopo il caldo intenso, una violenta fase di maltempo ha colpito diverse zone della provincia di Brescia provocando danni alle coltivazioni e alle strutture produttive. La grandine torna a colpire il Nord Italia e lascia il segno anche nel Bresciano. Dopo giornate caratterizzate da temperature elevate, una fase di maltempo ha interessato diverse aree della provincia di Brescia, con temporali intensi, raffiche di vento e chicchi di ghiaccio caduti in modo violento su campi, strade e strutture. Le conseguenze più pesanti si registrano soprattutto nel comparto agricolo. In alcune zone della Bassa Bresciana, la grandine ha danneggiato vaste superfici coltivate, colpendo in particolare i campi di mais. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Grandine nel Bresciano, campi danneggiati e aziende agricole in difficoltà

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