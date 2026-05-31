Il Mannucci era pieno lunedì sera per la finale del torneo studentesco Pisa Football Cup, con tifosi che sono tornati a riempire gli spalti. L’impianto, solitamente frequentato per le partite del Pontedera, si è presentato quasi al completo, evidenziando una crescita dell’afflusso di pubblico. Le immagini mostrano uno stadio pieno, senza vuoti, durante l’evento dedicato ai giovani calciatori.

A guardare le immagini del Mannucci strapieno per la finale del torneo studentesco Pisa Football Cup di lunedì sera, chi frequenta abitualmente quell’impianto per le gare del Pontedera non può non aver fatto mentalmente un confronto. E aver ricordato che uno stadio così colmo per le sfide casalinghe dei granata in questi anni di Serie C si è visto solo nei derby contro il Pisa, durati dal 2013 al 2019. Tuttavia c’è un dato sorprendente, o quanto meno inatteso, che merita il giusto rilievo. Nonostante che questa annata sia culminata con la retrocessione e che tra le mura amiche i granata abbiano vinto solo tre partite (una poi annullata, quella contro il Rimini) su 19, con sei pareggi, il numero di presenze allo stadio dei tifosi pontederesi è salito rispetto alle stagioni precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Granata, tifosi in crescita. Il Mannucci non si svuota

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'infermeria granata si svuota: Capomaggio e Villa sono i rinforzi per i playoffL'infermeria del team si sta svuotando, con Galo Capomaggio e Luca Villa che stanno tornando in campo.

Il destino granata si decide a Brescia, la voce dei tifosi: "Salernitana, ci devi credere"La partita tra Brescia e Salernitana si avvicina, con la prevendita dei biglietti ormai aperta.

Temi più discussi: Granata, tifosi in crescita. Il Mannucci non si svuota; Clamoroso: altra penalizzazione per la tifoseria granata? Ecco cosa sta succedendo...; Casadei guarda al futuro: Il Torino riparta dal valore di questa maglia; Ercolanese 1924, la proprietà annuncia lo stop: il comunicato.

Lazaro saluta il Toro: Sogno l’Europa, ma ci sono dei problemi Dopo quattro stagioni in granata, Valentino Lazaro si prepara a lasciare il Torino e lo fa con parole che suonano come un misto di amarezza, affetto e critica verso la situazione vissuta negli ulti x.com

Granata, tifosi in crescita. Il Mannucci non si svuotaPontedera, oltre milleduecento presenze in più dell’anno scorso allo stadio. Così la media stagionale raggiunge il dato più alto dal Covid. lanazione.it

Ora che la stagione è finita, quali sono le tue opinioni finali su di loro, tifosi dei PBKS ?? reddit

Salernitana: i tifosi granata vincono i play off! Di Antonio SangesStampa In occasione delle tre gare play off stagione 25/26, i tifosi della Salernitana hanno determinato presenze allo Stadio Arechi per un valore totale pari a 66.931 unita. Tale valore totale di ... salernonotizie.it