L' infermeria granata si svuota | Capomaggio e Villa sono i rinforzi per i playoff

L'infermeria del team si sta svuotando, con Galo Capomaggio e Luca Villa che stanno tornando in campo. Entrambi sono stati assenti per un periodo a causa di problemi fisici e ora sono pronti a riprendere l'attività agonistica. La loro presenza rappresenta una notizia positiva in vista dei prossimi incontri di playoff.

Buone notizie, a poche curve dai playoff: il lampeggiante sull'infermeria è quasi spento, ritornano alla piena attività agonistica anche Galo Capomaggio e Luca Villa. In attesa di recuperare anche Berra, Serse Cosmi avrà dunque altri due rinforzi (diventano tre, se si considera anche Inglese).🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Infermeria granata di nuovo piena: lesione muscolare per VillaLa lesione all'adduttore è lieve, ma è un danno sufficiente per mettere ko Villa fino al termine della stagione regolare. Leggi anche: Si svuota l’infermeria del Napoli: Conte recupera tre calciatori Aggiornamenti e contenuti dedicati Benevento-Salernitana 5-1, manita e secondo posto: le streghe asfaltano i granataIl Benevento stravince il derby con la Salernitana e si prende il secondo posto. Il big match della sedicesima, al Vigorito, finisce 5-1: i giallorossi passano con Pierozzi, poi arriva il pari di ... ilmattino.it Salernitana - Team Altamura, ritorna Capomaggio: rosso da cancellareFino alla gara di domenica scorsa a Crotone non era mai accaduto che la Salernitana fosse riuscita a vincere una partita dovendo fare a meno di Galo Capomaggio. Il centrocampista argentino aveva ... ilmattino.it