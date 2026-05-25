Il destino granata si decide a Brescia la voce dei tifosi | Salernitana ci devi credere

La speranza di farcela cresce di pari pari passo all'attesa per l'avvio della prevendita dei biglietti di Brescia-Salernitana. Il pareggio maturato allo stadio Arechi, nella finale di andata dei playoff per la promozione in serie B, rimanda il verdetto al 27 maggio, gara di ritorno, in programma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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