Il destino granata si decide a Brescia la voce dei tifosi | Salernitana ci devi credere

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Brescia e Salernitana si avvicina, con la prevendita dei biglietti ormai aperta. I tifosi della squadra campana esprimono fiducia, invitando a credere nella possibilità di ottenere un risultato positivo. La sfida si svolgerà in un momento in cui la speranza di raggiungere l’obiettivo si rafforza in parallelo con l’attesa di acquistare i tagliandi.

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La speranza di farcela cresce di pari pari passo all'attesa per l'avvio della prevendita dei biglietti di Brescia-Salernitana. Il pareggio maturato allo stadio Arechi, nella finale di andata dei playoff per la promozione in serie B, rimanda il verdetto al 27 maggio, gara di ritorno, in programma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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