Graduatorie provinciali e d’istituto Bolzano scioglimento della riserva entro il 24 luglio Circolare e modulo

Notizia in breve

Gli insegnanti con riserva nelle graduatorie provinciali e d’istituto della scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano devono presentare la documentazione per sciogliere la riserva entro il 24 luglio 2026. È stata inviata una circolare ufficiale e un modulo dedicato, che devono essere compilati e consegnati entro questa data. La procedura riguarda esclusivamente gli insegnanti inseriti con riserva nelle graduatorie.