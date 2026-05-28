Graduatorie provinciali e d’istituto Bolzano scioglimento della riserva entro il 24 luglio Circolare e modulo
Gli insegnanti con riserva nelle graduatorie provinciali e d’istituto della scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano devono presentare la documentazione per sciogliere la riserva entro il 24 luglio 2026. È stata inviata una circolare ufficiale e un modulo dedicato, che devono essere compilati e consegnati entro questa data. La procedura riguarda esclusivamente gli insegnanti inseriti con riserva nelle graduatorie.
Gli insegnanti inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali e d’istituto della scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano dovranno sciogliere la riserva entro il 24 luglio 2026. Lo stabilisce la circolare del Sovrintendente scolastico del 27 maggio 2026, relativa all’anno scolastico 202627. Per farlo, gli interessati sono tenuti a produrre la documentazione mancante entro la scadenza fissata. La circolare indica come termine ultimo il 24 luglio 2026. Entro questa data i docenti interessati devono procedere allo scioglimento della riserva, utilizzando il modulo disponibile sul sito della Provincia autonoma di Bolzano. Il modulo deve essere compilato con i propri dati anagrafici e con l’indicazione dell’opzione relativa allo scioglimento della riserva. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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