Il campionato di serie A Silver di baseball è ripreso dopo la pausa dedicata ai recuperi. La squadra di Godo è in trasferta allo stadio Plebiscito, dove affronta i padovani. La partita si gioca questa sera, con i Goti che cercano di superare gli avversari in classifica. La sfida si svolge senza ulteriori dettagli sul risultato o sugli eventi specifici in campo.

Il campionato di serie A Silver di baseball ricomincia dopo la sosta dedicata ai recuperi. Nuova trasferta per il Baseball Godo sul diamante dello Stadio Plebiscito, dove i Goti se la vedranno con i locali del Padova. Entrambe le formazioni arrivano da una settimana di riposo, non avendo incontri da recuperare, utile per ricaricare le batterie e rifinire la preparazione tecnica. I ravennati devono riprendere la strada dopo la doppia sconfitta casalinga contro la capolista Verona. Il Padova, dal canto suo, si presenta all’appuntamento forte di una vittoria e una sconfitta ottenute nell’ultimo turno di campionato, 15 giorni fa, contro il Buttrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Goti, operazione riscossa. A caccia del sorpasso in casa del Padova

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