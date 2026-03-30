Sinner a caccia del n1 nel ranking ATP | i punti da difendere fino a Parigi Occasione di sorpasso ad Alcaraz già a Montecarlo!

Da oasport.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il Sunshine Double, l’attenzione si sposta sulla terra battuta europea, dove Jannik Sinner mira al primo posto nel ranking ATP. L’italiano ha ridotto il divario con Carlos Alcaraz e ha l’opportunità di superarlo già a Montecarlo. I punti da difendere fino a Parigi costituiscono un elemento chiave per la corsa alla vetta, mentre la sfida tra i due continua a concentrarsi sui risultati nei prossimi tornei.

13.04.2026 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo W 1000 20.04.2026 ATP Tour 500 Barcelona F 330 04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0 18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome W 1000 08.06.2026 Grand Slam French Open W 2000 04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0 18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome F 650 25.05.2026 ATP Tour 500 PENALTY – 0 08.06.2026 Grand Slam French Open F 1300 Jannik Sinner festeggia a Miami: “Torno a casa con due trofei, il Sunshine Double è così difficile.” Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz? Possibilità di sorpasso per il n.1 a Montecarlo! SUNSHINE SINNER! Secondo titolo a Miami: Lehecka si arrende,... 🔗 Leggi su Oasport.it

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