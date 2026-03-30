Sinner a caccia del n1 nel ranking ATP | i punti da difendere fino a Parigi Occasione di sorpasso ad Alcaraz già a Montecarlo!

Dopo il Sunshine Double, l’attenzione si sposta sulla terra battuta europea, dove Jannik Sinner mira al primo posto nel ranking ATP. L’italiano ha ridotto il divario con Carlos Alcaraz e ha l’opportunità di superarlo già a Montecarlo. I punti da difendere fino a Parigi costituiscono un elemento chiave per la corsa alla vetta, mentre la sfida tra i due continua a concentrarsi sui risultati nei prossimi tornei.

13.04.2026 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo W 1000 20.04.2026 ATP Tour 500 Barcelona F 330 04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0 18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome W 1000 08.06.2026 Grand Slam French Open W 2000 04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0 18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome F 650 25.05.2026 ATP Tour 500 PENALTY – 0 08.06.2026 Grand Slam French Open F 1300 Jannik Sinner festeggia a Miami: “Torno a casa con due trofei, il Sunshine Double è così difficile.” Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz? Possibilità di sorpasso per il n.1 a Montecarlo! SUNSHINE SINNER! Secondo titolo a Miami: Lehecka si arrende,... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner a caccia del n.1 nel ranking ATP: i punti da difendere fino a Parigi. Occasione di sorpasso ad Alcaraz già a Montecarlo! Articoli correlati Leggi anche: Jannik Sinner, arrivano i 3 mesi senza punti da difendere nel ranking ATP. Ma ora il distacco da Alcaraz è importante Leggi anche: Sinner vince a Miami e vede il primo posto del ranking. Sorpasso su Alcaraz possibile già a Montecarlo: la situazione Aggiornamenti e notizie su Sinner a caccia del n 1 nel ranking ATP... Temi più discussi: LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia del Sunshine Double!; Sinner-Lehecka, finale ATP Miami in diretta TV: canale, orario, Jannik sogna il record di Federer (col dubbio meteo); Jannik Sinner può tornare numero 1 anche se non vince a Miami: lo scenario per superare Alcaraz; Sinner in finale a Miami, come cambia ranking se vince? Numero 1 di Alcaraz più vicino. LIVE Sinner-Lehecka 6-4, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: SUNSHINE DOUBLE senza perdere un set! Alcaraz è ormai nel mirino…CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.43 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte. Un saluto sportivo. 1.42 Che dire, amici di OA ... oasport.it Sinner a caccia del Sunshine Double a Miami: Lehecka e il meteo le incogniteLa finale del Masters 1000 di Miami si avvicina, con Jannik Sinner e Jiri Lehecka pronti a contendersi il titolo sul Campo Centrale. L'incontro è fissato non prima delle 21.00 italiane, ma la temuta p ... it.blastingnews.com Corriere della Sera. . Bruce Springsteen è salito sul palco del concerto organizzato in occasione della manifestazione "No Kings" a Minneapolis. Una protesta nei confronti delle politiche di Donald Trump e della guerra in Medio Oriente, che ha preso piede in - facebook.com facebook