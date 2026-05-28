Operazione Nili | Israele caccia i responsabili del 7 ottobre

Le forze israeliane hanno condotto un'operazione contro i sospetti coinvolti negli attacchi del 7 ottobre. La task force ha individuato e neutralizzato alcuni dei comandanti ancora in vita, secondo fonti ufficiali. Le operazioni sono state mirate a colpire direttamente gli esecutori, con raid nelle zone di residenza e incontri di intelligence. Non sono stati forniti dettagli sui numeri esatti o sui nomi delle persone coinvolte.

? Punti chiave Chi sono i comandanti rimasti in vita nella lista Nili?. Come agisce la task force per colpire i singoli esecutori?. Perché Israele ha scelto il nome Nili per questa operazione?. Quali prove video hanno portato all'eliminazione dei responsabili di Shakra?.? In Breve Operazione Nili richiama la risposta israeliana agli omicidi delle Olimpiadi di Monaco 1972.. Uccisi i comandanti Mohammed Odeh e Izz ad Din al Haddad a Gaza.. Ali Sami Mohammad Shakra ucciso dopo il rapimento al festival Nova.. Abd al Rahman Ammar Hassan Khudari eliminato per l'attacco al kibbutz Nir Oz.. Tel Aviv ha attivato una task force speciale con l’obiettivo di eliminare o catturare ogni responsabile dei massacri del 7 ottobre, puntando alla rimozione sistematica di chi ha trasformato un sabato di festa in un mattatoio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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