Golf Kaneko fa suo l’Austrian Open il primo torneo in carriera per il nipponico

Prima vittoria sul circuito maggiore per il giapponese Kota Kaneko. Il nipponico, 23enne, grazie alla vittoria sul Dp World Tour all’Austrian Alpine Open sale all’11esima posizione della Race to Dubai puntando direttamente alla top 10. Kaneko ha chiuso la domenica di gioco sui fairway del Golf Club Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith con un -3, risultato che lo ha portato a -18 sul totale e a 2 colpi di distanza dagli inseguitori Ricardo Gouveia e Davis Bryant, fermi a -16. È riuscito ad agguantare la top 5, più precisamente la 4ª piazza a pari merito con Bernd Wiesberger e Rafa Cabrera Bello, Gregorio De Leo. L’azzurro, con già 3 top 10 in stagione e 2 top 20, è riuscito a chiudere in -5 l’ultimo giro, score che lo ha catapultato a -15 dopo 4 giri in 68-66-66-65. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Round 4 Highlights | 2026 Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol

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