Golf Johnston torna ad infiammare le folle Il britannico guida l’Austrian Open
Andrew Johnston guida l'Austrian Open con uno score di -8, il più basso in quasi sette anni. Il golfista britannico torna in testa a un torneo del DP World Tour dopo un lungo periodo di assenza dalla vetta. La sua prestazione ha infiammato le folle presenti sul percorso.
Torna in vetta di un torneo del Dp World Tour dopo diverso tempo, grazie ad uno score di giornata di -8 (il più basso da quasi 7 anni), Andrew “beef” Johnston. Il 37enne britannico, famoso per essere molto amato sul circuito per il suo carisma e il suo sorriso, ha deciso di ingranare la marci giusta all’Austrian Alpine Open, torneo che si sta disputando sui fairway del Golf Club Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith. Leggermente attardato, dopo la seconda giornata, il protagonista del primo giro, il cinese Yanhan Zhou. Dopo il -8 iniziale, infatti, il 18enne ha chiuso in pari al par lasciando colpi di distacco dal capolista Johnston che si situa in vetta a -11. 🔗 Leggi su Oasport.it
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