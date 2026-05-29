Torna in vetta di un torneo del Dp World Tour dopo diverso tempo, grazie ad uno score di giornata di -8 (il più basso da quasi 7 anni), Andrew “beef” Johnston. Il 37enne britannico, famoso per essere molto amato sul circuito per il suo carisma e il suo sorriso, ha deciso di ingranare la marci giusta all’Austrian Alpine Open, torneo che si sta disputando sui fairway del Golf Club Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith. Leggermente attardato, dopo la seconda giornata, il protagonista del primo giro, il cinese Yanhan Zhou. Dopo il -8 iniziale, infatti, il 18enne ha chiuso in pari al par lasciando colpi di distacco dal capolista Johnston che si situa in vetta a -11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Johnston torna ad infiammare le folle. Il britannico guida l’Austrian Open

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