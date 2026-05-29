Al termine del primo giro del Charles Schwab Challenge, sei golfisti condividono la vetta della classifica. Ognuno di loro ha completato il percorso con un punteggio di 65 colpi, due sotto il par. La gara si disputa su un campo di circa 7.100 metri, con condizioni di vento variabile che hanno influenzato le prestazioni iniziali. La seconda giornata si prospetta molto combattuta, con i leader pronti a difendere il vantaggio.

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di gare mettendosi alle spalle il primo round del Charles Schwab Challenge (montepremi 9.9 milioni di dollari). L’evento nato nel lontano 1946 è ormai divenuto un classico del maggior circuito golfistico internazionale, ed ogni anno attira un field di tutto rispetto. Al termine della prima tornata troviamo ben sei atleti al comando con il punteggio di -6 (64 colpi). Si tratta del sudcoreano Tom Kim, e degli americani Ryan Gerard, Lee Hodges, Andrew Putnam (foto), Matt McCarty e J.J. Spaun. Classifica come di consueto cortissima a margine delle 18 buche d’esordio, con 82 partecipanti capaci di chiudere con punteggi al disotto del par. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, un sestetto svetta al termine del primo round del Charles Schwab Challenge

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