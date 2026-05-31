Gli studenti studiano peggio e in meno tempo rispetto a 5 anni fa | l’allarme degli insegnanti Ricerca AIE

Secondo una ricerca dell’Associazione Italiana Editori, gli studenti di oggi dedicano meno tempo allo studio e ottengono risultati inferiori rispetto a cinque anni fa. Gli insegnanti segnalano un peggioramento nelle capacità di apprendimento e nel rendimento degli studenti. La ricerca evidenzia un calo delle ore di studio e una diminuzione della qualità dell’apprendimento, senza specificare cause o soluzioni.

C’è un dato che attraversa silenzioso l’indagine dell’AIE, e che meriterebbe di aprire ogni discussione sulla scuola italiana. Non riguarda l’intelligenza artificiale, né i QR code, né le piattaforme didattiche. Riguarda qualcosa di più elementare e insieme più profondo: la convinzione, diffusa tra i docenti, che gli studenti oggi imparino peggio di cinque anni fa. Il rapporto “Il valore del libro di testo nella didattica d’aula e nello studio a casa. Quando l’IA entra in classe”, presentato a fine maggio alla Camera, è stato condotto su un campione rappresentativo di 3.399 insegnanti di primaria e secondarie. Ebbene, sommando le risposte “leggermente peggiorati” (33%) e “peggiorati” (34%), si arriva a un 67% di docenti che registra una flessione negativa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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