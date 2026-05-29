Docenti aggrediti a Parma indagati i tre studenti La procura procede d’ufficio Uno degli studenti denuncia gli insegnanti

Tre studenti sono stati messi sotto indagine dopo l’aggressione a due docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma. La procura ha avviato le indagini d’ufficio. Un degli studenti ha anche presentato una denuncia contro gli insegnanti coinvolti. La vicenda è stata registrata e diffusa attraverso un video condiviso sui social network. Le autorità continuano a verificare i dettagli dell’accaduto.

Proseguono le indagini sull’aggressione ai danni di due docenti avvenuta nei giorni scorsi in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma e documentata da un video diffuso sui social network. La Procura per i minorenni di Bologna, riporta un lancio ANSA, ha aperto un fascicolo nei confronti dei tre studenti coinvolti, di 17, 16 e 15 anni, nonostante gli insegnanti aggrediti abbiano deciso di non presentare denuncia. I ragazzi sono stati anche destinatari di provvedimenti disciplinari da parte della scuola, con una sospensione di 30 giorni ciascuno. Secondo quanto emerso, i tre giovani sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti di personale scolastico nell’esercizio delle proprie funzioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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