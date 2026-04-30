Puglia sanità | disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl un po' meno peggio rispetto a un mese fa

In Puglia, il settore sanitario ha registrato un disavanzo di 350 milioni di euro. Sono stati chiusi i bilanci consolidati delle Asl, con un miglioramento rispetto a quanto rilevato un mese prima. La Regione ha diffuso un comunicato ufficiale riguardante questa situazione finanziaria. La notizia riguarda esclusivamente i dati ufficiali relativi alle finanze delle aziende sanitarie locali.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 relativo alle Aziende sanitarie, ai Policlinici e agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico pugliesi, in data odierna, rileva un disavanzo della spesa sanitaria pari a 350 milioni, 19 milioni in meno rispetto alle previsioni di fine marzo. La riduzione della perdita deriva dalle attività di revisione dei conti ai fini della chiusura contabile dei bilanci di ciascuna Azienda. La cifra cristallizzata al 30 aprile scaturisce da 361 milioni di perdite complessivo degli Enti sanitari a cui si sottraggono 11 milioni di utile rilevato nel bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa Notizie correlate Leggi anche: Sanità Puglia, bilancio disastroso: -350 milioni. L’Asl Foggia la peggiore di tutte Sanità, buco nei bilanci delle Asl: mancano 250 milioni. «Studiamo le soluzioni»Il confronto tra la Regione Puglia e il governo sul buco nei conti della sanità (si parla di un rosso vicino ai 300 milioni) entra nel vivo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ridurre il disavanzo Sanità in Puglia, Decaro: Tagli alla politica per non usare al massimo leva fiscale; Disavanzo in sanità, in Puglia l'Irpef aumenta per tre anni: ecco la cura che prepara Decaro per ripianare i conti; I misteri del buco nella sanità in Puglia. Fiore: Dobbiamo pagare? Ci dicano cause e responsabili; Buco della sanità, la manovra di Decaro: Aumento Irpef e tagli ai costi della politica, ma tuteleremo le famiglie fragili. Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euroDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 relativo alle Aziende sanitarie, ai Policlinici e agli Istituti di Ricovero e Cura a caratt ... noinotizie.it Sanità pugliese in rosso, a Foggia buco di oltre 100 milioni tra ASL e Policlinico RiunitiLa sanità pugliese chiude il bilancio consolidato 2025 con un disavanzo complessivo di 350 milioni di euro. Un dato negativo, ... immediato.net In Puglia ci sono due paesi dove si parla ancora il francese del 1200. Non è un esperimento, non è una rievocazione storica. A Faeto e Celle San Vito, sui Monti Dauni in provincia di Foggia, la gente al mercato, davanti casa, tra vicini — parla una lingua che n - facebook.com facebook FUTURIZZIAMO LA PUGLIA CON L'APERTURA DI DUE SEDI. Ci vediamo a Bari e a Altamura il 5 e 6 maggio prossimo. Per l'incontro con la cittadinanza all'Hotel Parco dei Principi entrata libera sino a esaurimento posti. x.com