gli smemorati del terrore

Walter Tobagi è stato ucciso il 28 maggio 1980, poco dopo le undici del mattino, mentre si stava recando al garage per prendere l’auto.

Walter Tobagi fu ucciso il 28 maggio 1980, poco dopo le undici del mattino, mentre si avviava verso il garage per prendere l'auto. Cinque pistolettate, un commando della Brigata XXVIII Marzo. Arrivo con due giorni di ritardo e non me ne scuso, perché non sono qui a deporre un fiore. I fiori li hanno già deposti il Corriere e la Rai, davanti al busto di via Solferino. Il figlio Luca ha pronunciato le parole giuste: non permettiamo che alla sofferenza si aggiunga il silenzio. Verissimo. Ma il silenzio che mi spaventa è un altro. È che a quella commemorazione mancava l'unico capace di spiegarcela: lui. Walter capiva. Comprendeva ciò che gli stava accadendo allora, e avrebbe compreso ciò che rischia di accaderci oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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avevano PERSO il mio pacco: tra tabacchini smemorati e chiacchiere lovecraftiane

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