Colleferro Grandi emozioni per lo spettacolo L’Isola degli Smemorati del plesso Carlo Urbani dell’IC Margherita Hack
A Colleferro si è svolto lo spettacolo teatrale intitolato “L’Isola degli Smemorati”, portato in scena dagli studenti del plesso “Carlo Urbani” dell’Istituto Comprensivo “Margherita Hack”. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a un elaborato lavoro scolastico. L’evento, svoltosi in un ambiente scolastico, ha visto protagonisti i giovani attori, che hanno interpretato con entusiasmo e impegno i personaggi del testo scritto dai loro insegnanti.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – “L’Isola degli Smemorati”, questo il titolo del fantastico saggio che gli alunni dell’I.C. Margherita Hack di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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