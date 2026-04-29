Se gli dai una coltellata questo video diventa virale | smantellata la baby-gang del terrore a Gioia Tauro

All’alba, i carabinieri hanno arrestato cinque giovani tra i 20 e i 22 anni in un’operazione contro una baby-gang attiva nel territorio di Gioia Tauro. Sono state eseguite misure cautelari nei confronti di questi ragazzi, ritenuti coinvolti in comportamenti violenti. Le indagini hanno portato alla scoperta di alcune minacce e atti di intimidazione attribuiti ai giovani. L’operazione mira a contrastare la presenza di gruppi di giovani coinvolti in attività illecite.

All'alba i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni: facevano parte della baby-gang del territorio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: "Se gli dai una coltellata questo video diventa virale": sgominata baby gang a Gioia Tauro Reggio Calabria, "se gli dai una coltellata il video va virale": smantellata gang dell'orroreAvrebbero fatto parte di una gang resasi responsabile di gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gioia Tauro, Se gli dai una coltellata questo video diventa virale: sgominata baby banda del terrore; Dagli una coltellata e il video diventa virale: a Gioia Tauro smantellata una baby?gang, cinque indagati; Se gli dai una coltellata il video diventa virale, sgominata la baby gang del terrore: 3 giovani in arresto; Se gli dai una coltellata, il video diventa virale: 5 misure per una baby banda a Gioia Tauro. Se gli dai una coltellata questo video diventa virale: smantellata la baby-gang del terrore a Gioia TauroAll'alba i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di età ... fanpage.it Se gli dai una coltellata diventa virale: sgominata baby gang del terrore nel RegginoL'operazione, denominata 'Marijoa', scaturisce da un’indagine su gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Contestate associazione per delinquere, sequestro di persona ... reggio.gazzettadelsud.it I ragazzi di Gioia Tauro vincono 1-0 il match disputatesi al centro tecnico federale di Catanzaro. Il responsabile del settore giovanile, Bagalà: «Nulla accade per caso. È una bella base da cui ripartire». - facebook.com facebook