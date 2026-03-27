Crisi Savio non raggiunti gli obiettivi l' azienda resta una osservata speciale

Il consigliere regionale del Partito Democratico ha annunciato che la situazione della crisi Savio rimane sotto stretta osservazione, nonostante non siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Questa affermazione arriva in seguito alla risposta dell’assessore regionale all’Industria, fornita in risposta a un’interrogazione presentata dallo stesso rappresentante del Pd. La discussione si concentra sull’andamento della vicenda e sulla posizione dell’azienda nel panorama locale.

"La Savio resta una osservata speciale". A dirlo il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni dopo aver letto la risposta dell'assessore regionale all'Industria Bini, all'interrogazione presentata dallo stesso rappresentante Dem. "La situazione dell'azienda pordenonese in mano ad una società belga - spiega Conficoni - resta preoccupante. L'assessore, infatti, ha confermato che l'andamento del mercato non ha consentito il pieno conseguimento degli obiettivi commerciali posti a base del piano industriale presentato nel 2022 e questo elemento costituisce motivo di attenzione. È necessario quindi che le istituzioni regionali continuino a richiedere aggiornamenti periodici. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Crisi Savio, "non raggiunti gli obiettivi, l'azienda resta una osservata speciale" Articoli correlati Ucraina, il Cremlino: "Obiettivi non raggiunti, l'operazione speciale continua"“Gli obiettivi dell’operazione militare speciale non sono stati ancora pienamente raggiunti, quindi l’operazione militare speciale continua“. Iran, Mike Johnson: "Operazione militare conclusa. Obiettivi raggiunti. Resta Hormuz da liberare"Il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Mike Johnson, ha dichiarato di ritenere che l'operazione militare in...