Gli eterni cantieri sulla Paullese Appello a tutti i sindaci della zona | Serve una grande mobilitazione
Da mesi, i cantieri sulla strada Paullese sono fermi, creando disagi a cittadini, pendolari e imprese locali. La strada, molto trafficata, rimane chiusa o a senso unico in diversi tratti, causando ritardi e problemi di mobilità. I lavori di riqualificazione sono ancora bloccati, senza una data certa di ripresa. La situazione ha portato a un crescente malcontento tra chi utilizza quotidianamente questa arteria.
"La Paullese: una vergogna infinita ai danni di cittadini, pendolari e attività produttive". Giancarlo Broglia, consigliere comunale a Paullo per la lista "Paullo Nuova", ha scritto una lettera a tutti i sindaci dell’asse Paullese, da San Donato fino a Spino d’Adda, per sollecitare una loro presa di posizione rispetto agli eterni cantieri per il restyling dell’ex statale 415 nel tratto compreso fra Settala e Paullo. L’intervento è in capo alla Città Metropolitana di Milano. Nel mirino del consigliere, in particolare, i lavori al chilometro 10 dell’arteria che, oltre a rappresentare una spina nel fianco di chi si muove negli orari di punta, penalizzano le imprese e le attività commerciali con sede nella zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Cantieri eterni sulla Paullese | Termine lavori a fine 2026 Non ci crede più nessuno!
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