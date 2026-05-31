Gli eterni cantieri sulla Paullese Appello a tutti i sindaci della zona | Serve una grande mobilitazione

Notizia in breve

Da mesi, i cantieri sulla strada Paullese sono fermi, creando disagi a cittadini, pendolari e imprese locali. La strada, molto trafficata, rimane chiusa o a senso unico in diversi tratti, causando ritardi e problemi di mobilità. I lavori di riqualificazione sono ancora bloccati, senza una data certa di ripresa. La situazione ha portato a un crescente malcontento tra chi utilizza quotidianamente questa arteria.