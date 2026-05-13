A circa 50 sindaci della Lombardia hanno preso posizione sul progetto di legge dedicato ai Data Center, chiedendo una sospensione e evidenziando la necessità di una normativa diversa. In una nota, i primi cittadini sottolineano di essere coinvolti direttamente nei processi di insediamento di queste strutture nella regione e hanno espresso preoccupazioni riguardo alle modalità di approvazione del provvedimento in discussione.

"Come sindaci interessati dai processi di insediamento dei Data Center in Lombardia, desideriamo esprimere alcune preoccupazioni in merito al progetto di legge in discussione in Consiglio Regionale ". Inizia così la lettera inviata al presidente della Regione, Attilio Fontana, al presidente dell’Aula del Pirellone, Federico Romani, e ai consiglieri lombardi, da 50 primi cittadini dell’area metropolitana di Milano e, in un caso, della provincia di Monza. Il provvedimento col quale la Regione intende disciplinare l’insediamento di nuovi centri per l’elaborazione dei dati è approdato in Consiglio proprio ieri ma, meglio dirlo subito, la discussione è stata rinviata al 26 maggio perché l’Aula è stata a lungo impegnata nel varo del progetto di legge sulle aree idonee ad ospitare impianti per le energie rinnovabili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il testo in discussione in Regione. Data Center, l’appello di 50 sindaci: "Fermatevi, serve una legge diversa"

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