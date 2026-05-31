gli eco anarchici incendiano il brennero

Notizia in breve

Un incendio ha danneggiato le centraline elettriche della linea ferroviaria sul versante italiano del Brennero. L’incendio si è verificato mentre proteste ambientaliste sul lato austriaco avevano già portato al blocco dell’autostrada a causa del traffico di mezzi pesanti. Non ci sono state segnalazioni di feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui collegamenti con le manifestazioni in corso nella zona.