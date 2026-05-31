Gli eco-anarchici incendiano il Brennero
Un incendio ha danneggiato le centraline elettriche della linea ferroviaria sul versante italiano del Brennero. L’incendio si è verificato mentre proteste ambientaliste sul lato austriaco avevano già portato al blocco dell’autostrada a causa del traffico di mezzi pesanti. Non ci sono state segnalazioni di feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui collegamenti con le manifestazioni in corso nella zona.
Una piccola cabina tecnica annerita dal fuoco, le pareti deformate dal calore, il tetto piegato come un foglio di lamiera. Dai basamenti esce ancora del fumo biancastro. Intorno, cavi carbonizzati e materiale elettrico ridotto a una massa indistinta. All’interno, ciò che resta degli impianti appare come un ammasso nero, sciolto dalle temperature sviluppate dall’incendio innescato, valutano gli investigatori, da «liquido infiammabile». È la scena lasciata dal rogo che la scorsa notte ha colpito due centraline elettriche lungo la linea ferroviaria Brennero-Verona Porta Nuova, nel tratto compreso tra Peri e Dolcè, al confine tra le province di Verona e Trento. 🔗 Leggi su Laverita.info
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