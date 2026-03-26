Due anarchici sono deceduti in un'esplosione avvenuta nel parco degli Acquedotti a Roma. Le indagini sulla vicenda si sono estese fino alla zona della Tuscia, dove nel quartiere Carmine di Viterbo è stata scritta una frase dedicata alle vittime. Le due persone coinvolte avevano 35 e 53 anni. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell'esplosione.

Perquisizioni dopo la scritta al Carmine per Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. L'attenzione degli investigatori sul gruppo dell'operazione Scripta manent, con ramificazioni a Soriano nel Cimino. I raduni degli anarchici a Viterbo e la lettera di Anna Beniamino L'eco delle indagini sulla morte dei due anarchici a Roma arriva fino alla Tuscia. E si è fatto più forte dopo la scritta apparsa nel quartiere Carmine di Viterbo riferita proprio alle due vittime dell'esplosione al parco degli Acquedotti: Sara Ardizzone, 35 anni, e Alessandro Mercogliano, 53. Nelle ultime ore i poliziotti della Digos hanno effettuato un paio di perquisizioni in provincia, dei cui dettagli, tra cui l'esito, al momento viene mantenuto il massimo riserbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Anarchici morti nell'esplosione a Roma, l'eco delle indagini nella Tuscia | FOTO

Articoli correlati

Leggi anche: Anarchici morti nell’esplosione di un casale a Roma: nella bomba un litro di fertilizzante

Scritta a Viterbo per i due anarchici morti a Roma: "Vivono nelle nostre lotte". Cosa li lega alla Tuscia | FOTOFrase su un muro al Carmine per Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, uccisi nell'esplosione di un ordigno artificiale Una scritta di matrice...

Una raccolta di contenuti su Anarchici morti

Temi più discussi: Anarchici morti nell'esplosione, affidato l'incarico per autopsie. Caccia ai complici; Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. Tra ipotesi azione su obiettivo vicino; Roma: l'obiettivo dei due anarchici, un luogo non lontano dal casolare esploso. Scritte nella metro: La vendetta sarà terribile; Roma, chi erano Ardizzone e Mercogliano morti nel crollo del casolare.

Chi erano gli anarchici morti nell’esplosione di un casolare a RomaEsplosione a Roma nel Parco degli Acquedotti: due morti. Indagini su pista anarchica e possibile ordigno artigianale in preparazione. blitzquotidiano.it

Gli anarchici morti nell'esplosione, l'autopsia svela le cause del decessi di Alessandro Mercogliano e Sara ArdizzoneVolto irriconoscibile, completamente sfigurato, e la maglietta sollevata per coprirsi la faccia e la testa. Segno di una prima fiammata improvvisa, seguita da un gesto istintivo di difesa. leggo.it

"Con Sara e Sandrone, a testa alta" Organizzato per domenica prossima, 29 marzo 2026, l'ultimo saluto a Sara Ardizzone e a Alessandro Mercogliano, detto Sandrone, i due anarchici morti nella notte fra giovedì 19 e venerdì 20 marzo in un'esplosione - facebook.com facebook

L’indagine sugli anarchici. Arrestato in Sicilia Giuseppe Sciacca, dell’area insurrezionalista, detto “Il bombarolo”. L’indagine è collegata all’esplosione dell’ordigno in un casale a Roma, nella quale sono morti 2 anarchici. La cronaca. x.com