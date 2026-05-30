Nella notte, alcune centraline della ferrovia Verona-Brennero sono state incendiate dolosamente, provocando gravi interruzioni del servizio. L’evento si è verificato nel giorno in cui il valico è stato chiuso a causa di una protesta ambientalista sul lato austriaco. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare gli autori dell’atto di sabotaggio. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio. Le forze di polizia stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze nella zona.

Un incendio doloso è stato appiccato nella notte ad alcune centraline della linea ferroviaria Verona-Brennero, causando gravissimi disservizi nel giorno in cui il valico è bloccato per la protesta ambientalista convocata sul versante austriaco. Trenitalia ha parlato di un « atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all’infrastruttura». Il sabotaggio, che ha provocato ritardi anche di 100 minuti, è avvenuto tra Peri e Dolcè, due Comuni veronesi al confine con il Trentino. Sul caso indagano Digos e Polfer, la pista che si segue è quella dell’ambiente degli eco-terroristi anarchici. Il sabotaggio alla ferrovia Verona-Brennero e il blocco del valico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sabotaggio alla ferrovia Verona-Brennero nel giorno del blocco del valico: indagini sugli eco-terroristi anarchici

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