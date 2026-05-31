All'inizio della prossima settimana, il tecnico austriaco ha programmato un incontro con il club. Durante questa riunione, discuterà i compiti a casa per preparare al meglio la squadra in vista dell'appuntamento contro il Milan. La preparazione include analisi tattiche e allenamenti specifici. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell'incontro o sulle decisioni che verranno prese.

Diversificare il portafoglio, consigliano sempre i promotori finanziari a chi investe in Borsa: così se qualcosa scende, di solito c'è anche qualcosa che sale. Il Milan che cerca la strada migliore che porti all'allenatore migliore, sta facendo così: ballano svariati nomi che, a seconda dei giorni, salgono o scendono nell'indice di fattibilità. Anche perché le variabili per andare a dama sono parecchie: proposta economica, eventuali contratti in essere, gradimento progettuale e, più importante di tutti, il gradimento potenziale di Ralf Rangnick, il nome più caldo per la poltrona da direttore tecnico. Ovvero la figura che deve indicare il nome dell'allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Glasner, i compiti a casa per arrivare preparato all'appuntamento col Milan

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