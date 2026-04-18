Malagò completa i compiti a casa per essere promosso

Giovanni Malagò si appresta a completare alcuni adempimenti prima di un importante appuntamento previsto per lunedì. Lunedì sarà il giorno in cui si terrà un'assemblea o una riunione di rilievo, durante la quale saranno affrontate questioni legate alla gestione di un ente o di un organismo sportivo. Fino ad allora, Malagò ha l’obiettivo di portare a termine tutte le pratiche necessarie per essere

Per Giovanni Malagò è venuto il tempo di completare, velocemente, i compiti a casa. Perché lunedì mattina, a Milano, è atteso alla prova decisiva: Ezio Simonelli ha infatti convocato per quella data l'assemblea della Lega di serie A durante la quale i club dovranno ascoltare e approvare il piano di Malagò integrandolo con le richieste della categoria. Il giorno dopo a Roma è fissato l'altro vertice con Matteo Marani presidente della Lega Pro, orientato sulla candidatura di maggiore appeal rispetto a quella di Abete che tra l'altro non gode del totale appoggio dei comitati regionali (quello lombardo è all'opposizione). Infine mercoledì o giovedì si ritroveranno Malagò con il sindacato calciatori che ha evitato di presentare un proprio candidato e non solo perché scottato dalle precedenti esperienze deludenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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