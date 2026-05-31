Giulio Ciccone ha vinto la maglia azzurra di miglior scalatore al Giro d’Italia 2026. È il primo corridore a ottenere tre successi consecutivi in questa classifica in un’unica edizione, un risultato che non si verificava da tempo. La sua vittoria si è concretizzata dopo aver accumulato punti in diverse tappe di montagna. Attualmente, Ciccone non possiede ancora la maglia della Vuelta, e nessun altro corridore ha raggiunto questo traguardo di tre vittorie consecutive nella stessa corsa.

Giulio Ciccone ha conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore al Giro d’Italia 2026: le tante fughe da lontano nell’ultima settimana, tra cui quella nella tappa regina che comprendeva la Cima Coppi (posta in cima al Passo Giau), gli hanno permesso di rimpinguare il bottino di punti e di superare il danese Jonas Vingegaard (vincitore di cinque frazioni con arrivo in salita), tornando a indossare questa casacca a distanza di sette anni dalla prima volta. Il 31enne ha arricchito il proprio palmares, in cui spicca la maglia a pois del Tour de France 2023 (fu il miglior scalatore di quell’edizione della Grande Boucle). All’alfiere della Lidl-Trek è mancata la zampata giusta per riuscire a vincere una tappa nel corso delle tre settimane, ma si è distinto con profitto nelle fughe della prima ora verso Pila, Carì, Andalo e Alleghe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Ciccone miglior scalatore del Giro d’Italia: manca la maglia della Vuelta per un tris riuscito ad un solo corridore

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Giro dItalia, Giulio Ciccone conquista la maglia azzurra

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