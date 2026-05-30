Giulio Ciccone ha vinto il premio di miglior scalatore al Giro d’Italia 2026, indossando la maglia azzurra. Questa è la seconda volta in carriera che riceve questo riconoscimento, dopo averlo ottenuto nel 2019. Non sono state rese pubbliche cifre precise sul premio economico associato a questa maglia. Il riconoscimento viene assegnato in base alle salite accumulate durante la corsa.

Giulio Ciccone ha conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore del Giro d’Italia 2026, riuscendo a meritarsi il riconoscimento per la seconda volta in carriera alla Corsa Rosa dopo la stoccata del 2019. Il ciclista abruzzese ha fatto gara di rincorsa nei confronti del danese Jonas Vingegaard (che ha vinto cinque tappe con arrivo in quota), andando più volte in fuga da lontano e racimolando punti sui vari GPM e transitando per primo anche sulla Cima Coppi (il Passo Giau nella diciannovesima frazione). Il 31enne ha arricchito il proprio palmares, in cui spicca la maglia a pois del Tour de France 2023 (fu il miglior scalatore di quell’edizione della Grande Boucle). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Giulio Ciccone per la maglia azzurra al Giro d’Italia? Il premio di miglior scalatore

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