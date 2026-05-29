Nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo in quota ad Alleghe e la salita al Passo Giau, sono stati assegnati i titoli di miglior scalatore e della maglia bianca. Ciccone ha conquistato il riconoscimento di miglior scalatore, mentre Piganzoli ha sperato di ottenere la maglia bianca. La tappa ha visto la presenza di numerosi traguardi di montagna, tra cui la Cima Coppi.

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva un’abbuffata di salite, tra cui la Cima Coppi (posta in vetta al Passo Giau) e l’arrivo in quota ad Alleghe. Il danese Jonas Vingegaard ha controllato la situazione e ha difeso la maglia rosa con un margine importante nei confronti dell’austriaco Felix Gall e dell’australiano Jai Hindley, che è riuscito a scavalcare l’olandese Thymen Arensman in una lotta molto serrata per salire sul podio finale. Giulio Ciccone è andato in fuga da lontano, è transitato in vetta alla Cima Coppi, ha fatto incetta di punti ed è riuscito a conquistare la maglia azzurra di miglior scalatore della Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Ciccone miglior scalatore! Piganzoli sogna la maglia bianca

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