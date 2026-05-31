Una stilista milanese ha pubblicato il suo primo video su TikTok. Fedez ha condiviso subito il contenuto sulla sua pagina. La protagonista del video ha deciso di mostrarsi in modo più aperto rispetto al passato. Al momento, non sono state fornite altre informazioni sulle sue intenzioni o sui contenuti condivisi. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di alcuni utenti e media, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Giulia Honegger, stilista ventitreenne e compagna di Fedez, ha sorpreso i fan abbandonando per un attimo la sua solita riservatezza per sbarcare sul social TikTok con un profilo pubblico. Conosciuta per la tutela della propria privacy – testimoniata da un account Instagram blindato e accessibile a pochissimi – la giovane ha scelto di debuttare con un video brevissimo e informale. Nella clip la si vede in un momento di relax casalingo, mentre si concede una sessione di skincare con dei patch sul viso e mangia un pezzo di cocco. Un approccio semplice e genuino che si distanzia nettamente dalle classiche strategie di comunicazione patinate e che ha subito catturato l'attenzione della community e dei fan (soprattutto del fidanzato). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giulia Honneger sbarca su TikTok (e Fedez subito ricondivide il video)

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Giulia Honegger sbarca su TikTok incinta: Fedez la sostiene. I fan: Ridà vita a un uomo

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