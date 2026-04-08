Ad Astra. È questo il titolo del primo post e video di Elon Musk su TikTok. D'emblée, quanto meno te lo aspetti, quando tutta l’attenzione del mondo intero e dei media è rivolta ad altro, ecco che Elon Musk decide di sorprenderci semplicemente approdando su TikTok. E, non è certo un caso che l’abbia fatto oggi, quando gli occhi e le orecchie del mondo intero sono sintonizzate su quanto sta accadendo in medio-oriente e sulle prossime mosse di Donald. L’account di Musk, l’unico presente sulle piattaforme oltre quello di X, già verificato e punzonato con la consueta spunta blu che ne attesta l’autenticità, è stato aperto meno di un’ora fa e conta già poco meno di 7 mila follower. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elon Musk sbarca su TikTok. Il primo video che sorprende

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