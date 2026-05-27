Rottamazione quater | salta la scadenza di maggio si paga fino all’8 giugno
La scadenza per la rottamazione quater è stata spostata dall’8 maggio all’8 giugno. I contribuenti che non effettueranno il pagamento entro questa nuova data rischiano la decadenza dalla possibilità di usufruire della definizione agevolata. Le somme già versate in caso di mancato pagamento entro il nuovo termine non vengono restituite. Restano in sospeso i dettagli sui tre gruppi di contribuenti considerati a rischio decadenza.
? Domande chiave Chi sono i tre gruppi di contribuenti a rischio decadenza?. Cosa succede alle somme già versate se si salta la scadenza?. Come si recuperano i moduli di pagamento se sono andati persi?. Perché il mancato versamento comporta il ritorno al debito pieno?.? In Breve Scadenza 8 giugno 2026 per rate 11 e 12 di tre categorie di contribuenti.. Decadenza immediata dai benefici per pagamenti parziali o oltre il termine dell'8 giugno.. Nel 2023 la rottamazione-quater ha registrato un tasso di decadenza del 45,4%.. Nuova rottamazione-quinquies riguarda i carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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