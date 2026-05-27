? Domande chiave Chi sono i tre gruppi di contribuenti a rischio decadenza?. Cosa succede alle somme già versate se si salta la scadenza?. Come si recuperano i moduli di pagamento se sono andati persi?. Perché il mancato versamento comporta il ritorno al debito pieno?.? In Breve Scadenza 8 giugno 2026 per rate 11 e 12 di tre categorie di contribuenti.. Decadenza immediata dai benefici per pagamenti parziali o oltre il termine dell'8 giugno.. Nel 2023 la rottamazione-quater ha registrato un tasso di decadenza del 45,4%.. Nuova rottamazione-quinquies riguarda i carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rottamazione quater: salta la scadenza di maggio, si paga fino all’8 giugno

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