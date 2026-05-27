Quasi 24mila assistenti igienico-personali ma l’1,2% degli alunni con disabilità resta senza | oltre 4.500 ragazzi non ricevono il supporto necessario I dati ISTAT

C’è un tipo di supporto di cui si parla poco, forse per imbarazzo, forse perché coinvolge la sfera più privata della vita a scuola. Si tratta degli assistenti igienico-personali: figure professionali che aiutano gli alunni con disabilità negli spostamenti interni ed esterni all’edificio, nell’accompagnamento ai servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Secondo il glossario dell’ISTAT, sono collaboratori scolastici che hanno seguito un corso specifico. E il loro numero, nell’a.s. 20242025, ha raggiunto quota 24mila. Una cifra ragguardevole, che testimonia una maggiore attenzione verso bisogni a lungo rimasti in ombra. Ma anche qui, i dati rivelano una copertura incompleta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Oltre 375mila alunni con disabilità (+5% in un anno), quota raddoppiata in dieci anni. Il 98% ha certificazione, l’1,5% riceve sostegno senza titolo (in attesa di diagnosi). I dati ISTATOltre 375mila studenti con disabilità frequentano le scuole, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

Il 60% degli alunni con disabilità cambia insegnante di sostegno. 57mila senza titolo specifico: alla primaria il 28%. Un posto vacante su dieci ancora dopo settembre. I dati ISTATIl 60% degli studenti con disabilità cambia insegnante di sostegno, mentre 57mila non hanno un titolo specifico.