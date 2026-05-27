Quasi 24mila assistenti igienico-personali ma l’1,2% degli alunni con disabilità resta senza | oltre 4.500 ragazzi non ricevono il supporto necessario I dati ISTAT
Su circa 24.000 assistenti igienico-personali, oltre 4.500 studenti con disabilità non ricevono il supporto necessario, pari all’1,2%. I dati ISTAT mostrano che molti ragazzi restano senza assistenza durante le attività più intime. La questione riguarda un aiuto fondamentale, spesso poco discussa, che coinvolge aspetti privati della vita scolastica.
C’è un tipo di supporto di cui si parla poco, forse per imbarazzo, forse perché coinvolge la sfera più privata della vita a scuola. Si tratta degli assistenti igienico-personali: figure professionali che aiutano gli alunni con disabilità negli spostamenti interni ed esterni all’edificio, nell’accompagnamento ai servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Secondo il glossario dell’ISTAT, sono collaboratori scolastici che hanno seguito un corso specifico. E il loro numero, nell’a.s. 20242025, ha raggiunto quota 24mila. Una cifra ragguardevole, che testimonia una maggiore attenzione verso bisogni a lungo rimasti in ombra. Ma anche qui, i dati rivelano una copertura incompleta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Oltre 375mila alunni con disabilità (+5% in un anno), quota raddoppiata in dieci anni. Il 98% ha certificazione, l’1,5% riceve sostegno senza titolo (in attesa di diagnosi). I dati ISTATOltre 375mila studenti con disabilità frequentano le scuole, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente.
Il 60% degli alunni con disabilità cambia insegnante di sostegno. 57mila senza titolo specifico: alla primaria il 28%. Un posto vacante su dieci ancora dopo settembre. I dati ISTATIl 60% degli studenti con disabilità cambia insegnante di sostegno, mentre 57mila non hanno un titolo specifico.