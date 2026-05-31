La ciclista piemontese della Lidl-Trek ha vinto la seconda tappa del Giro Women, mantenendo la maglia rosa. Sul traguardo di Caorle ha battuto in volata Lara Gillespie del Team Uae e Chiara Consonni della Canyon. Dopo la vittoria, ha dedicato il successo a suo zio. La gara si è conclusa con uno sprint tra le tre atlete, confermando la leader in classifica generale.

Elisa Balsamo ha vinto la seconda tappa del Giro Women, 156 chilometri da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl-Trek, classe 1998, ha battuto in volata l’irlandese Lara Gillespie, del Team Uae, e Chiara Consonni, della Canyon. In gruppo le due favorite per il successo finale, Elisa Longo Borghini e l’olandese Demi Vollering. Per Balsamo, che si è imposta in maglia rosa, si tratta del secondo successo consecutivo dopo quello di sabato a Cesenatico arrivato a tavolino: la volata inaugurale l’aveva vinta infatti l’olandese Lorena Wiebes, poi squalifica perché il peso della sua bici era sotto il limite consentito. “Stavo bene e ho fatto una ottima volata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro Women, Balsamo vince anche la 2ª tappa e resta in maglia rosa: "Dedico il successo a mio zio"

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