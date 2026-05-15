Giro d’Italia Vingegaard vince la settima tappa ed Eulalio resta maglia rosa

Nella settima tappa del Giro d'Italia, lunga 244 chilometri, il vincitore è stato Jonas Vingegaard, che ha concluso la gara in solitaria. La corsa è partita da Formia e si è conclusa con una salita sul Blockhaus. La maglia rosa, invece, resta indossata da Eulalio, che mantiene la leadership generale della competizione. La tappa si è svolta con vari cambi di ritmo e attacchi tra i ciclisti lungo il percorso.

(Adnkronos) – Jonas Vingegaard vince in solitaria la settima tappa del Giro d'Italia, con partenza da Formia e arrivo in salita sul Blockhaus dopo 244 km. Il danese (Visma Lease a bike) oggi 15 maggio si impone con 13" sull'austriaco Felix Gall (Decathlon Cma Cgm), 1'02" sull'australiano Jay Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) e 1'05" sul marchigiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe). Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa di leader della corsa con 3'17" su Vingegaard e 3'34" su Gall, Pellizzari è quinto a oltre 4'. Domani ottava frazione, la Chieti-Fermo di 156 km. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Jonas Vingegaard vince la tappa sul Blockhaus

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