Giro d’Italia Vingegaard vince anche la 16esima tappa e resta maglia rosa

Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la sedicesima tappa del Giro d'Italia, mantenendo la maglia rosa. La vittoria rappresenta il suo quarto successo in questa edizione. La tappa si è svolta martedì 26 maggio.

(Adnkronos) – Jonas Vingegaard vince in solitaria e in scioltezza la sedicesima tappa del Giro d'Italia oggi, martedì 26 maggio, e firma così il suo quarto acuto dell'edizione. Il danese della Visma Lease a Bike ha tagliato il traguardo al temine dell'ultima salita della tappa svizzera Bellinzona-Carì, 113 km con dislivello complessivo di 3.000 metri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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GIRO D'ITALIA 2026 - INTOUCHABLE ! Jonas Vingegaard ÉCRASE la CONCURRENCE sur l'étape 16

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