Giro d’Italia Vingegaard vince anche la 16esima tappa e resta maglia rosa

Da webmagazine24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la sedicesima tappa del Giro d'Italia, mantenendo la maglia rosa. La vittoria rappresenta il suo quarto successo in questa edizione. La tappa si è svolta martedì 26 maggio.

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(Adnkronos) – Jonas Vingegaard vince in solitaria e in scioltezza la sedicesima tappa del Giro d'Italia oggi, martedì 26 maggio, e firma così il suo quarto acuto dell'edizione. Il danese della Visma Lease a Bike ha tagliato il traguardo al temine dell'ultima salita della tappa svizzera Bellinzona-Carì, 113 km con dislivello complessivo di 3.000 metri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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