Giro d’Italia Vingegaard vince anche la 16esima tappa e resta maglia rosa
Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la sedicesima tappa del Giro d'Italia, mantenendo la maglia rosa. La vittoria rappresenta il suo quarto successo in questa edizione. La tappa si è svolta martedì 26 maggio.
(Adnkronos) – Jonas Vingegaard vince in solitaria e in scioltezza la sedicesima tappa del Giro d'Italia oggi, martedì 26 maggio, e firma così il suo quarto acuto dell'edizione. Il danese della Visma Lease a Bike ha tagliato il traguardo al temine dell'ultima salita della tappa svizzera Bellinzona-Carì, 113 km con dislivello complessivo di 3.000 metri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
GIRO D'ITALIA 2026 - INTOUCHABLE ! Jonas Vingegaard ÉCRASE la CONCURRENCE sur l'étape 16
Notizie e thread social correlati
Giro d’Italia, Vingegaard vince la settima tappa ed Eulalio resta maglia rosaNella settima tappa del Giro d'Italia, lunga 244 chilometri, il vincitore è stato Jonas Vingegaard, che ha concluso la gara in solitaria.
Leggi anche: Giro d’Italia 2026, Vingegaard vince anche la 16? tappa e consolida la maglia rosa
Temi più discussi: 50 sfumature di Vingegaard: altra vittoria a Corno alle Scale!; Jonas Vingegaard ha staccato tutti al Giro d’Italia; Giro d'Italia, Vingegaard in rosa. Pellizzari regge | La nuova classifica; Giro d’Italia, l'arrivo in solitaria di Jonas Vingegaard che conquista la tappa e la maglia rosa.
Jonas Vingegaard trionfa ancora Il danese vince la 16ª tappa da Bellinzona-Carì e consolida la sua leadership al Giro d’Italia Guarda il #GirodItalia 2026 su #DAZN, tramite i canali Eurosport x.com
il mattino di Padova. . GIRO, IL VIDEOCOMMENTO | A Milano terzo giorno di riposo del giro d’Italia. Vingegaard in maglia rosa comincia l’ultima settimana verso Nord Est con tante salite. Ecco il punto della situazione e le prime pagelle dopo due settimane di facebook
Questo non è il Vingegaard combattivo - messa in discussione la forma del danese mentre si avvicina il Tour de France nonostante due vittorie di tappa al Giro d'Italia reddit
Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 16^ tappa e consolida la maglia rosaLa Corsa Rosa, dopo l’ultima sosta del lunedì, prosegue con una frazione di montagna lunga 113 chilometri e tutta in territorio svizzero. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Jonas Vingegaard. tg24.sky.it
Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Ciccone prova a insidiare Vingegaard. Gran duello in salsa ciclaminoLa sedicesima tappa del Giro d'Italia 2026 proponeva l'attesissimo arrivo in salita di Carì e ha regalato il copione ormai abituale: attacco solitario del ... oasport.it