Giro le pagelle | la Visma non sbaglia una pedalata 10 Movistar deludente | 5,5
La squadra Visma ottiene il massimo punteggio con un 10, mentre la Movistar riceve un 5,5. Prima dell’ultima tappa, la Unibet Rose è stata vittima di un furto in pullman. Ciccone non si distingue nel percorso e non ottiene punteggi elevati. La classifica generale rimane invariata, con la squadra olandese in testa. Nessun altro evento significativo si registra durante la giornata di gara.
Vingegaard che butta giù manate di caramelle. Ciccone che prende tutta la scatola. Un popolo di poeti eccetera. Il colore del cielo è così solo a Roma. Oggi Eulalio non sorride: ride. Ridono tutti tranne i velocisti, perché il viaggio è finito, e la fatica pure. Diamo i voti per squadra, perché sono gli ultimi. Squadra impeccabile interamente votata al successo finale: Campenaerts, Piganzoli, Kuss e T-Rex gregari impagabili. E se non avesse perso Kelderman chissà. Oltre alla maglia rosa, sei successi di tappa: 5 con Vingegaard, 1 con Kuss. Indossano una maglia che celebra i tre grandi Giri vinti da Vingegaard: ci è arrivato prima di Pogacar. Un Giro da applausi: i 9 giorni in rosa di Afonso Eulalio, la grande sorpresa di queste tre settimane, la maglia bianca di miglior giovane, un futuro che sorride come lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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