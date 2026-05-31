Vingegaard che butta giù manate di caramelle. Ciccone che prende tutta la scatola. Un popolo di poeti eccetera. Il colore del cielo è così solo a Roma. Oggi Eulalio non sorride: ride. Ridono tutti tranne i velocisti, perché il viaggio è finito, e la fatica pure. Diamo i voti per squadra, perché sono gli ultimi. Squadra impeccabile interamente votata al successo finale: Campenaerts, Piganzoli, Kuss e T-Rex gregari impagabili. E se non avesse perso Kelderman chissà. Oltre alla maglia rosa, sei successi di tappa: 5 con Vingegaard, 1 con Kuss. Indossano una maglia che celebra i tre grandi Giri vinti da Vingegaard: ci è arrivato prima di Pogacar. Un Giro da applausi: i 9 giorni in rosa di Afonso Eulalio, la grande sorpresa di queste tre settimane, la maglia bianca di miglior giovane, un futuro che sorride come lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, le pagelle: la Visma non sbaglia una pedalata, 10. Movistar deludente: 5,5

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