Giro le pagelle | Valgren sorpresa da 10 Movistar tanto lavoro per nulla 5
Durante la gara, Valgren ha ricevuto un punteggio di 10, risultando una sorpresa. La squadra Movistar ha speso molto sforzo senza ottenere risultati significativi, assegnando alla sua prestazione un voto di 5. Caruso ha raggiunto un buon risultato in salita, mentre Consonni si è fermato e ha distribuito ghiaccioli ai tifosi. La squadra Movistar ha commesso alcuni errori durante la corsa.
Un selfie con Gianni Motta, che vinse il Giro 60 anni fa. A Cassano d’Adda tutti guardano Narvaez. Colnago (Ernesto, non le bici). Bergamo è lassù, altissima. Nella morsa del caldo. Vingegaard ha rinunciato ai baffi. Un dj-set a Gardone. Una giraffa? I bimbi dell’asilo di Brozzo tutti rosa. Foto di Sonny Colbrelli dappertutto nella sua Casto. Palloncini rosa liberati nell’aria come colombe. La famiglia Frapporti saluta il Giro. Quella di Consonni gli riempie le tasche. Sulla fuga piove, sul gruppo (7 minuti e mezzo più in là) splende il sole. Ma sull’ultima salita le gambe fanno male. Una curva di danesi, e c’è anche Babbo Natale. Tempismo perfetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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