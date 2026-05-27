Giro le pagelle | Valgren sorpresa da 10 Movistar tanto lavoro per nulla 5

Notizia in breve

Durante la gara, Valgren ha ricevuto un punteggio di 10, risultando una sorpresa. La squadra Movistar ha speso molto sforzo senza ottenere risultati significativi, assegnando alla sua prestazione un voto di 5. Caruso ha raggiunto un buon risultato in salita, mentre Consonni si è fermato e ha distribuito ghiaccioli ai tifosi. La squadra Movistar ha commesso alcuni errori durante la corsa.