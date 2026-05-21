Pagelle Giro d’Italia 2026 | Aular vanifica il lavoro Movistar Eulalio si sta divertendo con la maglia rosa

Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, disputata giovedì 21 maggio, si sono distinti alcuni corridori con prestazioni significative. Un attacco di Alec Segaert ha sorpreso, dimostrando un'azione di grande incisività che ha anticipato i favoriti della volata. Nel frattempo, Aular ha neutralizzato gli sforzi del team Movistar, mentre Eulalio si trova in maglia rosa, continuando a godersi la leadership. Le pagelle della tappa mettono in evidenza le performance di vari atleti, tra specialità di attacco e resistenza.

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