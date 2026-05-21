Pagelle Giro d’Italia 2026 | Aular vanifica il lavoro Movistar Eulalio si sta divertendo con la maglia rosa
Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, disputata giovedì 21 maggio, si sono distinti alcuni corridori con prestazioni significative. Un attacco di Alec Segaert ha sorpreso, dimostrando un'azione di grande incisività che ha anticipato i favoriti della volata. Nel frattempo, Aular ha neutralizzato gli sforzi del team Movistar, mentre Eulalio si trova in maglia rosa, continuando a godersi la leadership. Le pagelle della tappa mettono in evidenza le performance di vari atleti, tra specialità di attacco e resistenza.
PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026. Dodicesima tappa, giovedì 21 maggio Alec Segaert, 10: era da tanto tempo che non assistevamo alla rasoiata di un finisseur in grado di anticipare i velocisti. Il belga ha scelto il momento tatticamente perfetto, attaccando a 3 km dall’arrivo. Quando il gruppo ha reagito, era ormai troppo tardi. Da U23 il corridore della Bahrain-Victorious veniva considerato un predestinato. Però da professionista, finora, non aveva rubato l’occhio. Vedremo se riuscirà a diventare un protagonista delle Classiche del Nord. Toon Aerts, 8,5: vince di prepotenza la volata dei battuti, un po’ a sorpresa. La stoccata del connazionale Segaert l’ha privato della vittoria che avrebbe dato un senso diverso alla carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it
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