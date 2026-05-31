Jonas Vingegaard, corridore del Team Visma Lease a Bike, ha vinto il Giro d’Italia 2026, la 109esima edizione della gara ciclistica. Il danese ha concluso la corsa davanti agli avversari, dominando le tappe principali. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle ultime frazioni. Vingegaard ha ottenuto il successo finale dopo aver accumulato il miglior tempo complessivo.

Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike ha vinto il Giro d’Italia 2026. Il corridore danese ha dominato l’edizione numero 109 della ‘Corsa Rosa’. Sul podio con Vingegaard l’austriaco Felix Gall della Decathlon AG2R La Mondiale Team che si è classificato al secondo posto e, terzo, l’australiano Jay Hindley Red Bull-Bora-hansgrohe. Primo degli italiani, ottavo, Davide Piganzoli. Da segnalare, nella top ten, anche l’eterno Damiano Caruso (Bahrain Victorious) che ha chiuso al nono posto. Nell’ultima tappa con arrivo a Roma, l’acuto di Jonathan Milan. Il corridore italiano della Lidl-Trek ha vinto allo sprint precedendo Giovanni Lonardi e il francese Paul Penhoët del team Groupama-FDJ. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia, Vingegaard trionfa nell'edizione 109

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