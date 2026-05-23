Nella 14esima tappa del Giro d'Italia, Jonas Vingegaard ha vinto la frazione. A circa 4,6 km dal traguardo, si è distanziato nel tratto più ripido, con pendenze dell’11%, dopo un’azione di Davide Piganzoli. La vittoria è arrivata dopo una fase di salita impegnativa, con Vingegaard che ha mantenuto un ritmo sostenuto negli ultimi chilometri. La tappa si è conclusa con il corridore danese davanti agli altri in classifica.

Jonas Vingegaard si alza sui pedali a 4,6 km dal traguardo, dopo un lavoro eccellente di Davide Piganzoli, sul tratto più duro all’11% della salita di Pila. Il portoghese Eulalio - in maglia rosa - si era staccato due chilometri. Riguarda gli highlights della 14esima tappa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia, 14esima tappa: trionfa Vingegaard. Gli highlights

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