Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia a Roma, diventando il primo ciclista danese a conquistare la corsa rosa. La vittoria è arrivata grazie a uno scatto decisivo durante l’ultima tappa, che ha permesso di staccare gli avversari e mantenere il vantaggio fino al traguardo. L’atleta, ex addetto al mercato ittico, ha sfruttato un gesto tecnico di grande precisione durante l’ultimo tratto in salita, che ha fatto la differenza nel finale.

? Domande chiave Come ha fatto un ex addetto al mercato ittico a dominare il Giro?. Quale gesto tecnico ha permesso a Vingegaard di scardinare gli avversari?. Chi ha vinto la volata finale tra le strade di Roma?. Come faranno i rivali a colmare il distacco accumulato dal danese?.? In Breve Podio completato da Felix Gall e Jai Hindley a Roma. Jonathan Milan vince l'ultima tappa romana con la Lidl-Trek. Giulio Ciccone conquista la maglia azzurra dei Gran Premi Montagna. Vingegaard ottiene cinque vittorie di tappa durante la corsa. Jonas Vingegaard trionfa a Roma e scrive la storia del Giro d’Italia. Il corridore danese Jonas Vingegaard ha conquistato la 109ª edizione del Giro d’Italia, chiudendo la corsa con una prestazione di assoluto dominio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Giro d'Italia: Vingegaard vince a Piancavallo e ipoteca successo finale

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