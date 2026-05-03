Mancano meno di sette giorni alla partenza del Giro d’Italia 2026, giunto alla sua 109ª edizione. La prima tappa si svolgerà fuori dall’Italia, e la gara si concluderà con la ventunesima tappa a Roma, con una passerella finale tra i Fori Imperiali. La corsa attraverserà diverse tappe prima di arrivare alla capitale, dove si terrà la conclusione. La gara coinvolgerà numerosi ciclisti professionisti provenienti da diversi paesi.

Manca ormai meno di una settimana alla partenza ufficiale del Giro d’Italia numero 109. Come è avvenuto nelle scorse edizioni, il primo Grande Giro della stagione si aprirà fuori dal territorio italiano. Sarà infatti la Bulgaria ad ospitare le prime tre frazioni del Giro prima del passaggio in Italia. L’ultima tappa sarà quella di Roma, in programma il 31 maggio. Dopo tre settimane dure e spettacolari, tutto si concluderà con la passarella nella città laziale. Sarà come sempre una tappa diversa da tutte le altre, in cui non dominerà l’agitazione ma bensì una particolare calma che pian piano accompagnerà i corridori verso l’ambito traguardo. La volata finale è infatti comunque un grande obiettivo di tutti gli sprinter.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, ventunesima tappa Roma-Roma: passerella finale tra i Fori Imperiali

Notizie correlate

Roma: riapertura totale Fori Imperiali dal 23 febbraio, in corso abbattimentiRiaprirà a partire dal 23 febbraio via dei Fori Imperiali, che era stata chiusa dal primo febbraio a causa del crollo di un pino, il terzo in poche...

Roma: riapre il belvedere dei Fori Imperiali, chiuso da 12 anniÈ stato finalmente riqualificato il belvedere dei Fori Imperiali, situato all’altezza del Clivo di Acilio, a Roma.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Giro d'Italia, presentazione della tappa conclusiva a Roma; Roma ancora capitale del Giro d’Italia; Roma ospiterà la tappa conclusiva del Giro d'Italia 2026: È la vittoria della nostra città; Guida pratica al Giro d'Italia.

Giro d’Italia 2026, ventunesima tappa Roma-Roma: passerella finale tra i Fori ImperialiManca ormai meno di una settimana alla partenza ufficiale del Giro d'Italia numero 109. Come è avvenuto nelle scorse edizioni, il primo Grande Giro della ... oasport.it

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito ci sono Pellizzari e CicconeL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it

Radio1 Rai. . Tragedia sul Grande Raccordo Anulare di #Roma: all'altezza dell'uscita Tuscolana: un 35enne è morto all'alba, travolto da un'auto. Si era fermato per soccorrere un altro veicolo coinvolto in un incidente. Inutili i soccorsi. 3 le persone ferite. - facebook.com facebook

PER LA TERZA VOLTA NELLA NOSTRA STORIA SIAMO CAMPIONESSE D’ITALIA!!! DAJE ROMA DAJE #ASRomaFemminile x.com