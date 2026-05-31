Jonathan Milan ha vinto la 21ª tappa del Giro d’Italia a Roma, interrompendo un digiuno di successi personali. Jonas Vingegaard ha conquistato la maglia rosa, confermandosi leader della classifica generale. La tappa finale si è conclusa con Milan che ha tagliato il traguardo per primo, mentre Vingegaard ha mantenuto il vantaggio sulla generale. La corsa si è conclusa con la vittoria di Vingegaard, che ha indossato la maglia rosa per tutta la seconda parte della gara.

Jonathan Milan interrompe il digiuno e vince l'ultima tappa, Jonas Vingegaard solleva il trofeo del Giro d'Italia: è questo il verdetto finale sul traguardo di Roma, chiudendo un'edizione dominata dal danese Jonas Vingegaard festeggia la vittoria del Giro d’Italia, già assicurata ieri con la quinta vittoria di tappa, mentre Jonathan Milan festeggia sul traguardo di Roma. Il circuito costruito all’interno della Capitale premia infatti il velocista italiano e portacolori della Lidl-Trek, che domina una volata al cardiopalma, nella quale la maglia ciclamino Magnier non è protagonista. Vano il tentativo di Ganna. Jonathan Milaninterrompe il digiuno e vince l’ultima tappa, Jonas Vingegaard solleva il trofeo del Giro d’Italia: è questo il verdetto finale sul traguardo di Roma, chiudendo un’edizione dominata dal danese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giro d’Italia, Milan vince la 21^ tappa a Roma, Vingegaard trionfa in maglia rosa

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