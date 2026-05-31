Giro d’Italia | Milan trionfa nella volata di Roma e chiude in bellezza

Notizia in breve

Nella corsa a Roma, un ciclista ha vinto la volata finale, chiudendo l’edizione del Giro d’Italia. La squadra del vincitore ha mantenuto un ritmo elevato fino all’arrivo, superando gli avversari negli ultimi metri. Un altro corridore, che aveva tentato un’azione solitaria con Ganna, non è riuscito a tenere il passo e si è fermato a pochi metri dalla linea d’arrivo. La vittoria è andata a chi ha saputo mantenere la spinta fino all’ultimo.