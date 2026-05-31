Giro d’Italia | Milan trionfa nella volata di Roma e chiude in bellezza
Nella corsa a Roma, un ciclista ha vinto la volata finale, chiudendo l’edizione del Giro d’Italia. La squadra del vincitore ha mantenuto un ritmo elevato fino all’arrivo, superando gli avversari negli ultimi metri. Un altro corridore, che aveva tentato un’azione solitaria con Ganna, non è riuscito a tenere il passo e si è fermato a pochi metri dalla linea d’arrivo. La vittoria è andata a chi ha saputo mantenere la spinta fino all’ultimo.
? Domande chiave Come ha fatto Milan a rispondere alle critiche delle prime giornate?. Perché l'azione di Ganna non ha portato alla vittoria finale?. Quale risultato storico ha ottenuto il giovane Lonardi in questa volata?. Cosa spiegano i risultati di Magnier e Groenewegen per la stagione?.? In Breve Giovanni Lonardi ottiene il secondo posto per il team Polti VisitMalta. Filippo Ganna guida trenate intense a 20 km dal traguardo di Roma. Paul Penhoët conclude la ventunesima tappa al terzo posto per Groupama-FDJ. Paul Magnier conquista tre vittorie di tappa e la Maglia Ciclamino. Jonathan Milan trionfa nella volata di Roma chiudendo il Giro d’Italia 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Giro d'Italia, al francese Magnier la prima tappa e la maglia rosa
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