Strepitosa vittoria in volata di Magnier nella 3ª tappa del Giro d'Italia | supera Milan di mezza ruota
Nella terza tappa del Giro d'Italia, il ciclista francese ha conquistato una vittoria in volata, superando il rivale italiano a circa 300 metri dal traguardo. La gara si è conclusa con un sorpasso deciso negli ultimi metri, regalando un risultato emozionante per gli appassionati di ciclismo. La vittoria è arrivata dopo una fuga lunga e combattuta, con il francese che ha mantenuto lo sprint finale.
È un successo meraviglioso quello di Magnier nella terza tappa del Giro d'Italia: Milan parte per la volata a 300 metri dal traguardo ma viene superato dal francese.🔗 Leggi su Fanpage.it
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