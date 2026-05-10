Strepitosa vittoria in volata di Magnier nella 3ª tappa del Giro d'Italia | supera Milan di mezza ruota

Nella terza tappa del Giro d'Italia, il ciclista francese ha conquistato una vittoria in volata, superando il rivale italiano a circa 300 metri dal traguardo. La gara si è conclusa con un sorpasso deciso negli ultimi metri, regalando un risultato emozionante per gli appassionati di ciclismo. La vittoria è arrivata dopo una fuga lunga e combattuta, con il francese che ha mantenuto lo sprint finale.

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