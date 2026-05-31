Giro d' Italia Milan fa festa a Roma e abbraccia Ciccone

Notizia in breve

Jonathan Milan ha vinto l’ultima tappa del Giro d’Italia a Roma, superando in volata Magnier. Dopo il traguardo, il velocista italiano si è fermato, ha abbracciato la maglia azzurra e il compagno di squadra Giulio Ciccone. La corsa si è conclusa con i festeggiamenti sul palco, mentre i ciclisti si sono congratulati tra loro. La gara si è chiusa con Milan che ha tagliato il traguardo e celebrato la vittoria.