Giro d' Italia Milan fa festa a Roma e abbraccia Ciccone
Jonathan Milan ha vinto l’ultima tappa del Giro d’Italia a Roma, superando in volata Magnier. Dopo il traguardo, il velocista italiano si è fermato, ha abbracciato la maglia azzurra e il compagno di squadra Giulio Ciccone. La corsa si è conclusa con i festeggiamenti sul palco, mentre i ciclisti si sono congratulati tra loro. La gara si è chiusa con Milan che ha tagliato il traguardo e celebrato la vittoria.
Jonathan Milan ha vinto l'ultima tappa del Giro d'Italia a Roma superando in volata Magnier: ecco gli istanti immediatamente successivi al taglio del tragurado, con il velocista italiano che ha abbracciato la maglia azzurra e suo compagno di squadra Giulio Ciccone. "Bravo Cicco", dice il gigante di Buja. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
INTER CAMPIONE DITALIA | Milano in festa (clip celebrativa)
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